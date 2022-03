- Warhammer 40,000 : Chaos Gate - Daemonhunters se dévoile à travers un nouveau journal de développeurs

Publié le Mercredi 16 mars 2022 à 10:00:00 par Théo Valet

Le retour des gros bourrins

Prévu pour le 5 mai 2022, ce nouveau RPG tactique se déroulant dans l'univers de Warhammer 40,000 (oui encore) dévoile un peu plus de son système dans un troisième journal de développeurs. L'occasion de voir le contexte du jeu ainsi que ces mécaniques principales. On peut notamment mentionner le système de "Ciblage de parties du corps" qui permet de récompenser le combat rapproché agressif. Et oui, c'est un jeu tactique, mais je vous rappel que vous jouez des bonhommes de 3 mètres de haut armés d'épées tronçonneuses.On peut également mettre en avant le système de "potentiels de dégâts infligés" qui permet de prévisualiser les dégâts qu'on va infliger à un ennemi. C'est quelque chose de très important dans un jeu de stratégie étant donné qu'on doit bien planifer nos actions.Ce journal de développeurs permet aussi de voir les améliorations, les capacités, l'armement ou encore l'équipement que pourront posséder nos troupes pour détruire nos ennemis.Comme dit plus haut, rendez-vous le 5 mai prochain pour pouvoir fracasser du démon sur PC via Steam ou Epic Games.