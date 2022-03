- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege : nouvelle saison

Publié le Mercredi 16 mars 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Quel temps fait-il au Japon ?

L’ajout de la fonction replay de matchs pour les joueurs sur console

La nécessité de renseigner un numéro de téléphone pour pouvoir jouer en mode classé

Des mises à jour d’équilibrage pour Goyo et Valkyrie

Un skin Elite exclusif pour Nomad

La resélection des assaillants

Un nouveau programme de récompenses pour R6Fix

Malgré la sortie de Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, Ubisoft n'en abandonne pas pour autant Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. La preuve, la nouvelle saison est disponible.C'est l'année 7 qui débarque, avec au menu de nouvelles cartes, de nouveaux modes de jeux, de nouveaux équipements et j'en passe.Et on débute avec la première saison de l'année 7, Demon Veil, qui ajoute la défenseuse japonaise Azami, une nouvelle carte country club située en Irlande et un mode de jeu : Match à mort par équipe.D'autres mises à jour sont prévues dans Demon Veil, à savoir :Les joueurs peuvent acheter Year Pass pour 30 € ou le Year Pass Premium pour 60 €.