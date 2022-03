MotoGP 22 s'offre un premier trailer de gameplay

Publié le Mercredi 16 mars 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

2 roues valent mieux qu'une

MotoGP 22 sortira le 21 avril prochain. Il est prévu sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Le jeu est signé Milestone et Dorna Sports S.L.Une nouvelle bande-annonce, la première dévoilant du gameplay, a été dévoilée.Le jeu proposera de nouvelles animations faciales de pilotes, ce qui est chouette, surtout en course vu qu'ils ont un casque, un système de réglage de la hauteur afin d’ajuster manuellement le mécanisme de verrouillage du RHD et contrôler la compression des suspensions de la moto, en espérant que vous avez compris ce que cela veut dire parce que moi pas, des surfaces de circuits retravaillées, et ça j'ai compris, mais je me demande si comme au tennis, il y a des circuits sur terre battue et sur herbe, un système de suspension mis à jour pour profiter de meilleures sensations, ce qui est vital quand on est dans son canapé, et une déformation des pneus plus réaliste, surtout quand on s'en prend un dans la gueule, et pour le coup, y'a pas que les pneus qui sont déformés.Et sinon, plus de 120 pilotes, plus de 20 circuits et plus 70 pilotes historiques et leurs motos seront inclus.