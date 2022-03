- Xbox Game Pass : encore des nouveautés pour mars

Publié le Mercredi 16 mars 2022 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Et de belles...

Shredders (Cloud, PC & Xbox Series X|S) ID@Xbox – 17 mars

Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 17 mars

Tainted Grail: Conquest (Console) ID@Xbox – 22 mars

Zero Escape: The Nonary Games (Cloud, Console & PC) – 22 mars

Norco (PC) ID@Xbox – 24 mars

F1 2021 (Console) EA Play – 24 mars

Crusader Kings III (Xbox Series X|S) ID@Xbox – 29 mars

Weird West (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 31 mars

Genesis Noir : la mise à jour Astronomy – Disponible

Lawn Mowing Simulator : Dino Safari – Disponible

Among Us

Katamari Damacy Reroll

Lumines Remastered

Pupperazzi

Rubber Bandits

Spelunky 2

Telling Lies

Undungeon

Young Souls

Madden NFL 20 (Cloud, Console & PC) EA Play

Narita Boy (Cloud, Console & PC)

Shadow Warrior 2 (Cloud, Console & PC)

Destiny 2 : Au-delà de la Lumière, Bastion des Ombres & Renégats (PC)

Microsoft a dévoilé le nom des nouveaux jeux qui débarquent durant cette dernière quinzaine de mars pour le Xbox Game Pass.On vous en rappelle le fonctionnement, comme d'habitude : ce service, payant via abonnement, vous permet d'accéder à une grosse bibliothèque de jeux, accessibles via PC, Xbox ou pour certains, via Android.Les nouveaux titres à rejoindre le catalogue dans les prochains jours sont :31 mars11 avril