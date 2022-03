- Monster Hunter Rise : Sunbreak en vidéo et en détails

Publié le Mercredi 16 mars 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Une histoire de monstres (qui s'en serait douté ?)

Monster Hunter Rise: Sunbreak commence après la défense héroïque du village de Kamura contre la Calamité dans Monster Hunter Rise. La nouvelle de la survie du village inspire la preuse chevaleresse Dame Fiorayne à voyager depuis le lointain Royaume pour venir demander de l'aide. Les Chasseurs de monstres assez courageux pour répondre à son appel se dirigeront vers l'avant-poste d'Elgado.



Ce port animé abrite le laboratoire qui étudie l'activité anormale des monstres dans la zone, ainsi que le poste de commandement chargé de rétablir la paix dans le royaume. Ici, les joueurs pourront intéragir avec de nouveaux personnages, dont le commandant des Chevaliers de l'Ordre Royal, l'Amiral Galleus, l’excentrique scientifique Bahari, Minayle la forgeronne, Oboro le marchand et Chichae, la pourvoyeuse de quêtes. Ces alliés fort utiles aideront les Chasseurs à fabriquer de nouveaux équipements pour affronter les périls à venir et leur apprendront à exécuter de puissantes nouvelles techniques de Filoptère.



La menace qui pèse sur le Royaume est étroitement liée à de redoutables créatures connues sous le nom des Trois Seigneurs et inspirées par des figures classiques de l'horreur occidentale. Ce dangereux trio comprend le tout nouveau Garangolm, l'effrayante Wyverne à crocs Lunagaron et le Dragon Ancien Malzeno. En plus de ces nouveaux ennemis cauchemardesques, d'autres variantes de monstres et d'anciennes créatures appréciées par les fans dans d’anciens épisodes, comme le Bishaten Orange et le puissant Astalos, apparaîtront pour défier les Chasseurs dans des quêtes de difficulté de rang Maître.



L’enquête sur les agissements des Trois Seigneurs conduira les aventuriers à travers le Royaume vers de nouveaux lieux passionnants, tels que la toute nouvelle Citadelle. Cette dernière est composée de pics enneigés qui tombent en cascade sur des forêts luxuriantes où pullulent de nouvelles formes de vie endémiques. Au centre de cette vaste région se trouve une forteresse abandonnée depuis longtemps qui sert de bastion aux monstres qu'elle était censée repousser.

La nouvelle extension de Monster Hunter Rise s'intitule Sunbreak. Capcom a officialisé sa date de sortie : ce sera pour le 30 juin, sur Nintendo Switch et PC. L'extension est d'ores et déjà disponible en précommande, en version standard ou en version Deluxe. Dans cette dernière, des bonus supplémentaires seront inclus tels que des armures spéciales, emotes et coiffure.Si vous précommandez le jeu, vous recevrez en bonus, tenez vous bien parce que c'est du lourd, les sets d’armures spéciales Chumsky "Costume chien fidèle" et Palico "Costume chat rayé". Ils n'ont peur de rien. Trois nouveaux Amiibo, sur Switch, sortiront pour l'occasion, inspirés du monstre Malzeno, quii permettront de débloquer des armures spéciales.L'histoire a également été dévoilée, pour cette extension :