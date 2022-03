Digimon Survive refait surface

Publié le Jeudi 17 mars 2022 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Resurrection

Annoncé pour une sortie en 2019, Digimon Survive a depuis totalement disparu des radars. Finalement, on apprend qui sortira cette année, sur PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch. Il sera aussi compatible PS5 et Xbox Series (pour les versions PS4 et Xbox One respectivement).Une nouvelle bande-annonce présentant les personnages a été dévoilée. Pour rappel, dans ce jeu signé Bandai Namco, vous découvrirez un nouveau groupe d’adolescents, avec Takuma Momozuka à sa tête, qui se perd lors d’un voyage scolaire en camping. Le groupe se retrouve alors transporté dans un monde étrange rempli de monstres et de dangers.