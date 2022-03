Starfield : le nouveau jeu de Bethesda se dévoile un peu plus

Publié le Jeudi 17 mars 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

L'avenir dans les étoiles

Besthesda Games Studio sortira Starfield exclusivement sur Xbox Series X|S et PC le vendredi 11 novembre 2022. Le jeu sera aussi disponible sur le Xbox Game Pass dès sa sortie.Une nouvelle vidéo dévoilant un peu plus le jeu a été diffusée. Vous y retrouverez le Game Director, Todd Howard, le Design Director, Emil Pagliarulo, le Lead Quest Designer, Will Shen, et le Lead Artists, Istvan Pely, qui parlent de leur approche créative du titre.Pas d'image du jeu, que des artworks dans cette vidéo, mais les explications de l'équipe mettent vraiment l'eau à la bouche.