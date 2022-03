Sniper Elite 5 pour le 26 mai

Publié le Jeudi 17 mars 2022 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Jouez dans la ligue élite...

Rebellion vient d'annoncer la date de sortie de son jeu Sniper Elite 5. Et ce sera pour le 26 mai. Le jeu est prévu sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Une nouvelle bande-annonce a été mise en ligne. On y découvre le héros du jeu, le tireur d'élite Karl Fairburn qui tentera de s'opposer à l'opération Kraken en 1944, en France.Vous devrez y dégommer des officiers et soldats nazis, sur des lieux réels de l'époque.Le jeu sera jouable en coop et proposera une personnalisation de personnage avancée, une campagne plus importante, une physique de tir améliorée, des déplacements retravaillés, un mode invasion PvP, un mode multi...