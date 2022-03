(TEST) Splash Cars (PC, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5, Nintendo Switch)

Publié le Jeudi 17 mars 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Fun et pas cher !

C'est tout moi, ça : redonner des couleurs à la vie. Je suis une petite teinte de rose pâle, de bleu lavande, de jaune poussin, de vert espérance dans cette société grise et morne. Sans oublier, une petite touche de rouge sang.D'ailleurs, quand je suis à bord de ma voiture, j'essaie aussi d'apporter des couleurs à mon environnement. Et scrountch un chat. Et splash le toutou. Et slorp l'écureuil. Et floutch le hérisson.Un peu de marron, beaucoup de rouge étalés sur l'asphalte gris et terne.Bref, Splash Cars était forcément un jeu pour moi.