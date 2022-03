Insomnis Enhanced Edition sort en boîte sur PS5

Publié le Vendredi 18 mars 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Quel rapport avec le jeu de cartes ?

Meridiem Games et Microids Distribution France annonce la sortie prochaine, prévue au printemps (sans plus de précision), du jeu Insomnis en version Enhanced Edition, en boîte, sur PS5.Le jeu vous emmène dans le manoir Castevet, dont vous venez d'hériter. Vous incarnez Joe Castevet et allez découvrir, malheureusement, les lieux. Malheureusement puisqu'une malédiction pèse sur les lieux. Vous allez tenter d'en découvrir les raisons, la source et faire en sorte qu'elle cesse. Plusieurs fins sont prévues, selon vos choix.Steelbook, artbook et jeu de cartes seront inclus dans cette version spéciale.