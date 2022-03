Noara: The Conspiracy passe en Free-to-Play

Publié le Vendredi 18 mars 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Ceci est un MOCA

Multiplayer Online Chess Arena. Noara: The Conspiracy est un mélange de jeu de stratégie, de tactique, d'auto-chess, de MOBA... un jeu au tour par tour mais qui propose aux joueurs la possibilité de jouer en temps réel pendant le tour adverse.Il se base sur l’univers heroic-fantasy des livres de Jérémy Filali, le fondateur d’Atypique Studio, à l'origine du jeu. Vous y contrôlez une armée et affrontez l'armée adverse dans des combats en 1v1, 2v2 ou via des entraînement ou des défis.N'ayant pas réussi à trouver son public, le jeu passe désormais en Free-to-play, pour toucher plus de monde. Ceux qui ont acheté le jeu avant se verront dotés de bonus :Une apparence exclusive du Roi Akuyandi, un portrait exclusif en jeu et 3500 pièces de Sarme, d’une valeur de 20 €, la monnaie utilisée dans la boutique en jeu.Bref, c'est gratuit, pourquoi ne pas le tester ?