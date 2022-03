- The Tarnishing of Juxtia : un action-RPG 2D façon Dark Souls

Publié le Vendredi 18 mars 2022 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Sombre et violent, comme moi

S'inspirant de la série des Dark Souls en ce qui concerne son univers et l'exigence de son gameplay, le jeu The Tarnishing of Juxtia est un action-RPG en 2D, en pixel art, prévu sur PC à l'été prochain.Le joueur incarne un héros sans nom, dernière création divine dont le but est de sauver le royaume en affrontant les créatures qui le peuple. Les habitants, victimes d'une peste démoniaque, sont transformés en dangereuses marionettes assoifées de sang, sans oublier les démons qui assaillent le joueur.Bref, c'est sombre et violent. Tout comme moi.