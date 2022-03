Publié le Vendredi 18 mars 2022 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

Chattitude ?

Dungeon Crawler prévu sur PC, via Steam, mais aussi PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, Wildcat Gun Machine sort le 4 mai prochain. L'occasion de plonger dans un monde entre Alien et Lovecraft.Dans Wildcat Gun Machine vous allez incarner une héroïne pleine de "chattitude", dixit le communiqué de presse, traverser des donjons remplis d’ennemis que vous allez devoir dégommer avec votre arsenal de fusils, pistolets, et autres. Contrairement à ce qui peut se faire en général sur ce genre de jeux aujourd’hui, les donjons ne sont pas générés procéduralement. Ils sont conçus à l’avance, et cela pour garantir une forte difficulté tout au long du jeu. 40 armes sont prévues, des combats de boss et des compétences à choisir pour faire progresser votre personnage.Allez hop, vidéo.