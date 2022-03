- Holomento : un RPG à mort permanente

Publié le Vendredi 18 mars 2022 à 11:50:00 par Cedric Gasperini

Comme les cheveux ?

Focus Home Interactive a annoncé le développement de Holomento, un action-RPG qui débarque le 27 avril en accès anticipé. Il s'agit d'un jeu à mort permanente. Autrement dit, quand votre personnage clamse, il l'est pour de bon. Pas de "je revis à un checkpoint".Holomento se déroule dans le monde d'Eventide Hollow, ravagé par une malédiction, submergé par des créatures et bandits.Vous devrez retrouver d'anciennes reliques pour sauver votre royaume avec des armes aussi variées qu'un arc, une épée ou un lance-grenades. Carrément.A découvrir en vidéo. On vous en reparle dès que possible.