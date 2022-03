Arknights : Endfield, un nouveau JRPG tactique

Publié le Lundi 21 mars 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Talos d'Achille

Signé Hypergryph, le jeu Arknights : Endfield est un nouveau JRPG tactique avec des éléments de stratégie, en 3D, avec un style anime et qui, comme son nom l'indique, s'inscrit dans la série des Arknights.Le jeu débute sur la planète Talos-II, monde sauvage dans lequel vous allez explorer les landes désertiques et les ruines pour y trouver des reliques et découvrir les secrets de la planète. Vous pourrez contrôler plusieurs personnages, remplir des missions, mais aussi lier des contacts avec différentes factions et affronter des groupes d'ennemis.Le jeu, en cours de développement, a été dévoilé au travers de deux vidéos, une cinématique et une de gameplay.Arknights : Endfield est prévu sur PC, mais aussi sur mobiles.