Syberia : The World Before est sorti

Publié le Lundi 21 mars 2022 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Hommage

Hommage à feu Benoît Sokal pour la sortie de Syberia : The World Before. Le jeu est disponible sur PC. Il sortira plus tard sur consoles.L'histoire se déroule à Vaghen, en 1937 : Dana Roze est une jeune fille de 17 ans, qui démarre une brillante carrière de pianiste. Mais son avenir s’assombrit alors que la menace fasciste de l’Ombre Brune plane sur l’Europe, à l’aube de la Seconde Guerre mondiale.Mais l'histoire se déroule aussi à Taïga, en 2004 : Kate Walker survit comme elle peut dans la mine de sel où elle a été emprisonnée, lorsqu'un évènement tragique la pousse à repartir dans une nouvelle aventure en quête de son identité.Vous allez devoir découvrir quel lien unit Kate Walker et Dana Roze, deux personnages que vous allez d'ailleuirs incarner.