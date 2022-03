- Kung Fury: Street Rage - Ultimate Edition débarque sur Nintendo Switch

Publié le Mardi 22 mars 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Daviiiiiiiid !

David Hasselhoff débarque cet été sur Nintendo Switch. En effet, Hello There Games et Aurora Punks ont annoncé la sortie du jeu Kung Fury: Street Rage - Ultimate Edition sur la console de Nintendo. Ce jeu de baston de type arcade, inspiré du court Kung Fury, vous permet d'incarner l'un des 5 héros : Kung Fury, David Hasseloff, Hackerman, Barbarianna et Triceracop.Un beat'em all façon Double Dragon et Streets of Rage, jouable à 2 en coop. Chaque perso a une capacité unique et la campagne du jeu raconte une histoire inédite.On a hâte de mettre les mains dessus...En attendant, en plus du trailer, on vous colle la vidéo du film.