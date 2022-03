(TEST) Mario Kart 8 Deluxe Pass Circuits Vague 1 (Nintendo Switch)

Publié le Lundi 21 mars 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Je suis tombé dans le panneau

Cracher 25 € pour de vieux circuits issus de vieux jeux Mario Kart, avouez que ça sent l'arnaque. Si, si. Et je me suis volontiers joint aux râles déçus et colériques des joueurs qui ont légèrement, depuis quelques temps, l'impression d'être pris pour des vaches à lait par Nintendo.Vieux jeux remasterisés, parfois à la va-vite, absence de réelle nouveauté, dernier jeu Zelda de piètre qualité (si, si, ouvrez les yeux, bordel)...Bref, c'est avec un sentiment de rejet assumé que j'ai abordé ce test de "nouveaux" circuits pour Mario Kart 8 Deluxe.Et putain, ils m'ont encore eu.