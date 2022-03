- The Witcher 4 en développement

Publié le Mardi 22 mars 2022 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Ben ouais

Nous en avons déjà parlé dans ces colonnes, donc ce n'est pas une surprise en soi, mais voilà, c'est désormais officiel et ceux qui pensaient que nous racontions du flan en seront pour leurs frais : CD Projekt développe bel et bien un nouvel opus de The Witcher.Alors contrairement à ce que le titre le suggère, il ne s'agira peut-être pas de The Witcher 4. Les développeurs partent plutôt sur un nouvel arc narratif.Le jeu est développé en collaboration avec Epic Games, via l'Unreal Engine 5.Aucune date de sortie n'a été dévoilée, bien évidemment. Mais selon nos propres sources, le jeu pourrait débarquer à l'horizon 2025.On espère juste qu'ils ne nous feront pas l'affront de coller au personnage principal la tête d'endive de Henry Cavill.