(TEST) Le Masque du Diable, jeu dâ€™enquÃªte en vidÃ©o

Publié le Jeudi 24 mars 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Faire tomber les masques

Le Masque du Diable est un jeu d'enquête en vidéo. Jouable sur ordinateur et tablette, avec la possibilité de diffusion sur sa télévision (c'est mieux), le Masque du Diable est, finalement, une sorte d'escape game (mais sans décompte de durée) qui va vous tenir en haleine pendant une heure environ.Une enquête que vous allez tenter de résoudre, seul ou en famille, voire avec des amis.Et qui d'autre que Julia, notre enquêtrice en chef, fan de romans policiers et autres séries du même genre, celle qui a découvert que j'étais le responsable du meurtre de Pioupiou le poussin que Vincent avait ramené à la rédaction, celle qui a découvert que le meurtrier de Miaou, le chat de Sylvain, n'était autre que moi, celle qui a également élucidé le mystère de la disparition de Wouf, le chien de Walid, et que j'étais coupable, celle qui s'est aussi dit que pour donner des noms aux animaux, on était vraiment nuls à Gamalive, pouvait tester le jeu ?Même si, entre nous, trouver à chaque fois le coupable n'était pas si difficile, vu que j'avais du sang plein les mains.Bref, Julia a testé Le Masque du Diable.