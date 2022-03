- Legends of Kingdom Rush : ça arrive sur Steam

Publié le Lundi 28 mars 2022 à 11:53:54 par Marine Le Pivain

De la bagarre mais tactique

On part sur du RPG roguelike de chez Ironhide Game Studio j'ai nommé : Legends of Kingdom Rush, un autre titre de la série Kingdom Rush.De grandes batailles menées contre une menace extraterrestre afin de protéger le royaume avec vos Héros légendaires recrutés parmis les plus puissants de la saga Kingdom Rush.Système simple, aspect stratégique et tour par tour pour une grande satisfaction de ratio tout en suivant l'histoire ou juste en appréciant les graphismes simples et efficaces.