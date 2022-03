- Vampire: The Masquerade - Swansong sort enfin des videos de gameplay

Publié le Lundi 28 mars 2022 à 11:37:00 par Marine Le Pivain

Detroit Become Vampire

c'est bien vous suivez

Woo enfin du gameplay, j'entends souvent les gens râler parceque les trailers n'en montrent jamais assez...Vampire: The Masquerade - Swansong n'est pas ce qu'on pourrai appeler un chant du cygne, après des trailers qui envoyaient du paté ouzbek en collant une ambiance ma foi fort sympatique propre à la série, on a enfin un peu de gameplay à sucer : et clairement, le jeu semble savoir où il va.On se retrouve donc avec un jeu de rôle narratif, style que connait bien le studio après The Council, ou l'on incarne des ... vampires,, qui enquêtent dans la ville de Boston entre les luttes et guerres de clansDans la veine du jdr papier on a le droit à des fiches personnages unique à chaque héros et on s'attend à ce qu'on puisse faire des choix qui influe sur notre progression de personnage en plus d'orienter l'histoire ou les événements en fonction des compétences qu'on mets en avant sur notre fiche.On remarquera que les personnages on aussi leur "truc à eux" aka les disciplines, et c'est bien pratique pour résoudre les affaires quand on peut devenir invisible ou faire des bonds de l'espace pour chopper le bus (ou la viande fraiche)