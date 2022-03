The Jackbox Party Starter : le catalogue se révèle

Publié le Lundi 28 mars 2022 à 10:45:00 par Marine Le Pivain

Amusez vous j'ai dit

Une habitude qui ne se perd pas dans les compiles de Jackbox c'est de parer à l'ennui des gens en soirée ou encore donner du pain à nos chers streamers pour donner leur dose quotidienne de dopamine à leurs regardeurs.Le retour attendu de Jackbox Party cette été nous rend tout jouace quand on apprend que Quiplash 3 sera de la partieSi vous avez du mal à mettre de l'ambiance et que vous avez une affinité avec l'humour dérisoire ou les quizz décalé (et que vous ne possédez pas d'alumette ou de grenade à platre) Quiplash 3 est une très bonne alternative.On notera d'ailleur que les titres anglophones de la compile vont êtreOui mesdames et messieurs, on va adapter des blagues et des idiomes rien que pour nos beaux yeux (ou quoi que ce soit d'autre hein). Du textes, des voix et même de chansons, seront redoublés et on apprécie l'effort (sans vous cacher l'aprehénssion que ça genère)Quant a savoir si c'est un travail de traduction pur ou d'adaptation, nous verrons bien cet été, dans vos chaumières ou sur les stream français en attendant l'annonce des autres jeux du pack de Jackbox