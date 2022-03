Mr. Prepper est sorti sur PS4 et PS5

Publié le Lundi 28 mars 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Un jeu qui va vous servir dans quelques semaines

Un peu comme une promesse d'un futur loin d'être radieux, Mr Prepper vient de sortir sur PS4 et PS5, via le PS Store. Ce jeu, développé par Rejected Games et édité par Ultimate Games SA, est un jeu de survie et de gestion, teinté d'une note d'humour.Sorti l'année dernière sur PC, via Steam, Mr Prepper vous demande de gérer un survivant, bien planqué dans son bunker, le tout au beau milieu d'une apocalypse nucléaire.Construire son bunker, l'améliorer, l'agrandir, sortir pour récupérer des matériaux, faire pousser des plantes pour se nourrir, et au final, essayer de construire une fusée pour quitter la Terre... autant vous dire qu'il y a du boulot à abattre.Le tout devrait vous offrir entre 20 et 30 heures de jeu.