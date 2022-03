Les Elus, roman d’urban-fantasy

Publié le Vendredi 25 mars 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Quand Umbrella Academy rencontre les isekais

Aujourd'hui, culture. Julia s'est plongée dans un roman Fantasy. Enfin, Fantasy particulière. Et pour comprendre en quoi c'est particulier, il va falloir lire sa critique.Bref, Julia est sans doute la personne la plus intelligente de la rédaction. Elle joue elle lit, elle écrit. Elle sort même parfois des mots que personne d'autre ne comprend. Et même si des fois, on doute qu'elle les comprenne elle-même, on fait comme si. Parce qu'elle est plus intelligente que nous.Bref, c'est Julia qui a tourné les pages.