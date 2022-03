LEGO sort des dioramas Star Wars réservés aux adultes

Publié le Vendredi 25 mars 2022 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Y'a un truc qu'on n'a pas compris, là...

75329 LEGO® Star Wars™ Diorama de la poursuite dans les tranchées de l’Étoile de la Mort

RRP : 59.99 EUR

Age : 18+

Pièces : 665

Dimensions : Plus 10 cm de haut, 22 cm de longueur et 15 cm de profondeur

75330 LEGO® Star Wars™ Diorama de l’entraînement Jedi sur Dagobah™

RRP : 79.99 EUR

Age : 18+

Pièces : 1,000

Dimensions : Plus de 16 cm de haut, 29 cm de longueur et 17 cm de profondeur



75339 LEGO® Star Wars™ Diorama du compacteur de déchets de l'Étoile de la Mort

Exclusivité LBR

RRP : 89.99 EUR

Age : 18+

Pièces : 802

Dimensions : Plus de 10 cm de haut, 21 cm de longueur et 15 cm de profondeur

Les nouveaux dioramas Star Wars Lego sont réservés aux adultes. Alors, ne soyez pas trop chauds : pas de Chewie qui enfile Leïa pendant que Han et Luke font un sandwich avec Yoda alors qu'en fond, Dark Vador se tripote avec un jawa vibrant. Non, non, non.Ce sont des dioramas tout ce qu'il y a de plus classique. La preuve :Ces nouveaux dioramas seront disponibles en précommande à partir du 24 mars sur LEGO.com. Ils seront disponibles à la vente à partir du 26 avril 2022 sur LEGO.com, dans les boutiques LEGO et chez d’autres distributeurs partenaires.Et le "Age : 18+", ce n'est pas nous qui l'inventons. C'est tiré directement du communiqué de presse.Maintenant, faut vraiment qu'on m'explique. Un gamin de 16 ans, il peut exploser des têtes au sniper (Sniper Elite V2 est PEGI 16) ou butter des tas de gens pour le fun (Battlefield 2042 est PEGI 16) mais PAS assembler deux pièces de Lego ?J'avoue être totalement dépassé, là...