- Expedition Zero est sorti

Publié le Vendredi 25 mars 2022 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Zero, comme le trouillomètre

Développé par Enigmatic Machines, Expedition Zero est un survival horror qui vient de sortir sur PC, via Steam, Gog et l'Epic Game Store. Vous avez le choix, comme ça, de l'endroit où vous allez hurler de terreur.Le jeu se déroule dans un complexe militaire abandonné, en Sibérie, entouré de murs infranchissables. Et pour couronner le tout, des recherches interdites ont été menées sur les lieux, créant une créature assoifée de sang.Au milieu des maisons des militaires, des bâtiments de recherche et autres lieux sombres et étranges, vous allez devoir tenter de survivre au monstre. Et à d'autres créatures, bien entendu...A vous de choisir si vous allez être une proie ou un chasseur...