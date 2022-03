- 13 Sentinels: Aegis Rim arrive sur Nintendo Switch le 13 avril

Publié le Vendredi 25 mars 2022 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Ça se prononce Ahégisse ou Ahéguisse ?

On vous le rappelle : 13 Sentinels: Aegis Rim sortira sur Nintendo Switch pour le 12 avril 2022. Il est d'ailleurs disponible en précommande.Le jeu est déjà sorti sur PS4 en fin d'année dernière. Il propose de découvrir une histoire que vous allez vivre à travers 13 perspectives différentes. Le monde est envahi de Kaiju, monstres mythiques japonais, et vous allez devoir les combattre. Vous pouvez y personnaliser vos mécas et les piloter pour sauver le monde, face à des vagues ennemies. Le scénario est signé des créateurs d'Odin Sphere et Dragon’s Crown.Le jeu met surtout l'accent sur ses graphismes, dessinés à la main.Une "mystérieuse" bande-annonce a été publiée. Histoire de vous rappeler que le jeu débarque bientôt.