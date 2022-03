- MX vs ATV Legends débarque fin mai

Publié le Vendredi 25 mars 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Le retour de la série culte

Les beaux jours arrivent et vous avez peut-être envie d'aller dans les montagnes, les forêts, les prés, sur votre motocross, à faire le cake avec un pot crevé pour plus de bruit, histoire de faire chier les biches, les castors et les promeneurs.Mais si vous n'avez pas les moyens d'acheter une moto ou, si, comme moi, vous n'avez pas les capacités de le faire, vous pourrez toujours tenter l'expérience manette en mains avec MX vs ATV Legends.Le jeu signé THQ Nordic et Rainbow Studios sort le 24 mai sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Il est désormais en précommande et cette annonce s'accompagne d'une nouvelle vidéo.