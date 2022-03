- Apex Legends : un nouvel événement

Publié le Vendredi 25 mars 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Ça commence mardi

EA et Respawn Entertainment lancent un nouvel événement de collection à durée limitée qui aura lieu du 29 mars au 12 avril. Il s'agit de l'événement "Guerriers".Cet événement marquera le retour du mode Contrôle en 9 vs 9 avec un nouvel environnement dédié à Caustic dans le Canyon des Rois.Au menu également, donc, un nouvel environnement : Traitement de Caustic. Ce champ de bataille est doté de trois zones-clés qui permettront aux joueurs de prendre le contrôle du Canyon des Rois. Il intègre de nouveaux abris, tyroliennes et lanceurs aériens, ainsi qu'un aérotank.Une nouvelle carte d'Arènes est aussi incluses : Débarquement, qui se déroule sur les hauteurs de Malta, sur les toits de la tour d'Hammond Manufacturing.Ajoutez enfin de nouveaux objets et des récompenses.