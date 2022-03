- Cursed to Golf annoncé pour cet été

Publié le Vendredi 25 mars 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Le golf, ça craint

Cursed to Golf est annoncé pour cet été, sur PC, Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series. Le jeu est développé par Chuhai Labs et édité par Thunderful, un collectif de studios indépendants qui publie des jeux sur les plateformes Nintendo, mais aussi des accessoires et des jouets.Cursed to Golf vous propose d'incarner une version prépubère de Mario, dans un parcours de golf qui sonne comme un voyage au purgatoire. C'est d'ailleurs le cas, puisque votre personnage a été envoyé en enfer en raison de son mauvais comportement sur le green.Les trous sont des donjons remplis de pièges et de monstres. Il va falloir les passer tous les 18 pour retrouver le monde des vivants.