Xbox et la Fédération Française de Football signent un partenariat

Publié le Vendredi 25 mars 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

T'en penses quoi, Kylian ?

Ce partenariat donne vie à notre tagline Power Your Dreams, qui célèbre les valeurs de diversité et d'inclusion partagées par Xbox et la Fédération Française de Football, permettant ainsi aux fans de football, aux associations, aux clubs amateurs, au football féminin et à tous ceux qui aiment les jeux vidéo de s'épanouir.



Depuis plus d'un siècle, la Fédération Française de Football encadre et développe la pratique amateur et de haut niveau du sport français le plus populaire. Nous voyons donc en la Fédération Française de Football une organisation formidable, qui a la même volonté et la même ambition que Xbox de rassembler fans et joueurs autour d’une passion commune, dans le respect de leurs différences.

Xbox et la Fédération Française de Football ont annoncé hier soir, en grandes pompes, au Stade de France, lors d'un show son et lumière, un nouveau partenariat. Xbox devient donc le partenaire gaming officiel de la Fédération Française de Football.Ce partenariat concerne les équipes nationales françaises masculines et féminines de football.Dans le cadre de ce partenariat, le Xbox FC est un programme destiné à la rénovation des infrastructures de plusieurs clubs amateurs en France (lieux d'entraînement et équipements, vestiaires rénovés...).Sakina Karchaoui, footballeuse internationale française, est nommée ambassadrice de ce programme.D'autres réjouissances sont prévues. L'intégralité du communiqué de presse est à retrouver sur le site de Xbox France Quant à savoir si Mbappé a zappé les photos sponsors parce qu'il s'avait qu'il y avait désormais Xbox alors qu'à Bondy, on est plus PlayStation, on ne sait pas, mais ça serait drôle comme explication.