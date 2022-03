- Highrise City est disponible en accès anticipé

Publié le Vendredi 25 mars 2022 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Haut les coeurs

Highrise City est un city builder développé par le studo indé FourExo Entertainment et qui sera édité par Focus Entertainment.Le jeu s'appuie sur un système économique très poussé. Les joueurs peuvent tenter de construire de gigantesques villes, avec des grattes-ciel.Le jeu est sorti en accès anticipé sur Steam et Gog. Il offre trois cartes : New York, Capetown et Rio. De nombreuses possibilités de création de chaines de production sont incluses.En avril, une mise à jour permettra d'intégrer un éditeur d'infrastructure.