Publié le Samedi 26 mars 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Dernier week-end avant la fin du monde

A quoi jouez-vous ce week-end ?

La pandémie reprend de plus belle, la guerre est à nos portes, dehors les gens sont de plus en plus cons, la preuve, j'ai assisté hier à un combat entre une handicapée et une femme enceinte à la caisse du supermarché, parce que j'ai voulu faire passer la femme enceinte devant moi dans la file et la femme handicapée a refusé de la laisser passer sous prétexte que c'est elle-même qui devrait être prioritaire.Rien ne laissait supposer, avant de voir qu'elle avait quand même de la merde dans la tête, que cette dame était handicapée. Elle avait, d'ailleurs, "oublié" sa carte le prouvant.Mais quand on en arrive là, sans compter cette nouvelle mode Tik Tok qui consiste à se faire des bains occulaires d'urine, on se dit que l'effondrement de la civilisation est proche.Et donc, autant passer le week-end à jouer aux jeux vidéo, plutôt que d'aller voir des gens. Oui mais lesquels ?