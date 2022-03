Alterborn : survie, action, Pologne, 2023

Publié le Lundi 28 mars 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Next-Gen

Alterborn est un jeu de survie et d'action développé par un studio polonais, qui verra le jour à l'été 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series.Inspiré des jeux tels que Dark Souls, mais aussi des roguelite et autres FPS dans lesquels le loot est au coeur du gameplay, Alterborn vous entraîne dans des niveaux générés aléatoirement, dans un monde post-apocalyptique avec ce qu'il faut de créatures dangereuses pour vous occuper.Vous pourrez faire évoluer votre personnage, via l'expérience glanée, en développant ses compétences selon le style de jeu qui vous convient le mieux.Vous pourrez aussi interagir avec des PNJ et, selon votre comportement et vos choix, cela infuera sur l'histoire.