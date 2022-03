Crimesight, un nouveau jeu d'enquête PvP signé Konami

Publié le Lundi 28 mars 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Sherlock 2.0

Nous sommes à Londres, en 2075. Une nouvelle IA, Foresight, a été créée pour prédire les crimes. Pas de Tom Cruise en guest star, mais deux camps qui s'affrontent : Sherlock contre Moriarty. Car un crime va être commis dans un manoir. L'IA l'a annoncé. Arriverez-vous à l'empêcher ?Tous les joueurs sont dans un manoir hi-tech. Un des joueurs est l'assassin. Les autres doivent découvrir qui parmi eux est le criminel. Et l'assassin, lui, doit accomplir ses méfaits discrètement...Un test, entre bêta et démo, est prévu les 9 et 10 avril. Pour vous y inscrire, rendez-vous sur le site officiel avant le 7 avril.