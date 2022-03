- Red Wings: American Aces débarque sur Nintendo Switch et PC

Publié le Lundi 28 mars 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Ailes rouges contre baron noir

All in! Games sort le 31 mars sur Nintendo Switch et PC, via Steam , le jeu Red Wings: American Aces. Il s'agit d'un jeu de type arcade, dans lequel vous dirigez un biplan, un avion de guerre de type Première Guerre Mondiale. Le but, bien évidemment, est d'aller dézinguer les avions et autres appareils ennemis.Le jeu s'inspire niveau graphisme et ambiance, des Comics Books.Le jeu est jouable en solo, mais aussi en coop, sans oublier un p'tit mode multi PvP. Le mode campagne comprend 30 missions. 15 avions différents sont à prendre en mains dans le jeu.