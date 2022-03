- Grow : Song of the Evertree : Sur Switch

Publié le Lundi 28 mars 2022 à 10:53:00 par Marine Le Pivain

Les portages c'est pratique quand même



Pour emmener vos aventures avec vous, Grow s'offre une version physique sur Switch pour la modique somme de 29,99 €.



Le format dématérialisé existe toujours sur PC, PS4, XboxOne et Nintendo Switch, mais un petit "clic" sur fond rouge en début de bande annonce ça ajoute un petit truc quand même non ?



On vous rappelle le but du jeu : Vous êtes dans la peau du dernier alchimiste du royaume d'Alaria. Un monde mystérieux envahi par le mal. Et ce mal a un nom : le Whitering. Il s'attaque à l'Evertree, un grand arbre où sont hébergés des contrées entières. En tant que grand bâtisseur, vous allez tenter de redonner vie à Alaria et surtout, tenter de préserver l'Evertree.





On retourne sur Grow : Song of the Evertree qui rejoint une fois de plus le catalogue de la Nintendio Switch