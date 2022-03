- Ghostwire: Tokyo est sorti

Publié le Lundi 28 mars 2022 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Fil fantôme ?

Le nouveau jeu d'action-aventure développé par Tango Gameworks et édité par Bethesda, j'ai cité GhostWire: Tokyo, vient de sortir en exclusivité sur PS5 et PC. Et là, le mot "exclusivité", ça veut dire "gnagnagnagnère DTC Xbox". Bon, mais sachant que Bethesda a été racheté par Xbox l'année dernière, on se doute que soit le jeu débarquera tôt ou tard sur Xbox Series, soit ce sera un des derniers à faire ce genre de choses...Reste que, pour en revenir à GhostWire: Tokyo, le jeu vous emmène à Tokyo. La population disparait petit à petit, mystérieusement. Ce sont les Visiteurs qui en sont la cause, entités surnaturelles tout droit sorties des légendes, du folklore et des contes japonais.Le test devrait arriver très prochainement.