Splatoon 3 sortira le 9 septembre

Publié le Lundi 25 avril 2022 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Le retour des messieurs poulpes

Nintendo a officialisé la date de sortie de Splatoon 3. Le jeu est prévu pour le 9 septembre 2022. C'est un retour à la Cité-Clabousse, à travers la Contré Clabousse, avec de nouvelles cartes, de nouvelles armes, de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux équipements.Le mode Guerre de territoire permettra à 8 joueurs de s'affronter par équipes de 4, sur d'anciennes cartes ou de nouvelles, dans le but de colorer la plus grande partie du décor. Un des nouveaux terrains d'affrontement est la banlieue Balibot et une des nouvelles armes est le tansperceur, montrés à travers une nouvelle vidéo.Une campagne solo sera aussi du lot. Un mode Salmon Run permettra d'affronter et repousser des vagues d'ennemis.Cela dit, la seule vraie question qui se pose est de savoir si on pourra jouer à deux ou plus, en mode local.