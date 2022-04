Winkeltje: The Little Shop, un jeu de commerçant, est sorti

Publié le Lundi 25 avril 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Et si on vendait de l'essence à 3 € le litre ?

On vous a déjà parlé de notre envie d'ouvrir un sex-shop juste en face d'une école maternelle. Ou d'une église. Ou d'une synagogue. Ou d'une mosquée. Et bien en attendant de réaliser ce rêve un peu foufou, il faudra se contenter de Winkeltje: The Little Shop, un jeu développé par Sassybot, qui vient de sortir sur Steam , sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Winkeltje: The Little Shop est un jeu de gestion dans lequel vous allez construire puis développer votre commerce. Vous agencez votre boutique, la décorez, ajoutez des meubles... vous achetez des marchandises que vous vendez ensuite. Vous pourrez même fabriquer des objets ou faire pousser des graines pour vendre ensuite votre production. Il faudra faire avec les demandes des clients et les modes... mais aussi avec les saisons.Winkeltje: The Little Shop est un jeu développé par Sassybot, qui est en accès anticipé sur Steam depuis... 3 ans déjà. Preuve que parfois, dans le jeu vidéo, il ne faut pas être pressé.Le jeu est vendu 12,49 €.