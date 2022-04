Sherlock Holmes et la bête des Stapleton, la critique du livre

Publié le Jeudi 28 avril 2022 à 12:00:00 par Julia Bourdin

Ca aboie plus que ça ne mord !

Le grand patron ayant la flemme d'écrire la news aujourd'hui, c'est moi qui m'y colle !Mais pour ne pas qu'il vous manque trop, c'est tout de même un de ces avis que vous allez pouvoir retrouver sur la page suivante ! En effet, Cédric a lu Sherlock Holmes et la Bête des Stapleton signée James Lovegrove. Parait-il que cet homme n'en est pas à son coup d'essai concernant le plus célèbre détective d'Angleterre...Parait-il hein. Parce que moi je ne le connais pas et j'aurais bien aimé le lire ! C'est moi le rat de bibliothèque d'habitude ! Mais voyez-vous sous son sourire antipathique et son amour prononcé pour les battes de baseball, Cédric est en réalité fan de James Lovegrove... et se serait battu, avec la batte de baseball justement, pour le lire.Alors son petit coeur de fan a-t-il été comblé par ce roman ? Vous le saurez en lisant son avis !Scrogneugneu quand même.