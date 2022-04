Playstation Plus : les jeux gratuits de Mai

Publié le Jeudi 28 avril 2022 à 11:00:00 par Marine Le Pivain

Un ballon, des vikings et des dieux un peu taquin ...

On est de retour pour les abonnés du PlayStation Plus et y'a pas mal de trucs à regarder pour cet été.

On rappelle le fonctionnement, non ça ne bouge toujours pas, on s'abonne, on a des jeux. On plus l'abonnement, on perd les jeux, mais l'avantage c'est de les retrouver lors du réabonnement, alors ça va…

Et ce mois-ci, les nominés offerts sont :

FIFA 22

Tribes of Midgard

Curse of the Dead Gods

Les jeux seront disponibles du 3 Mai au 6 Juin.