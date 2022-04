L’Accolades Trailer de Forgive Me Father

Publié le Jeudi 28 avril 2022 à 10:00:00 par Ambre Cogné

Une cacophonie de louanges

Presque un mois après le succès de la sortie du jeu de FPS « lovecraftien », Byte Barrel et 1C Entertainment nous sortent un court trailer soulignant les louanges reçues par Forgive Me Father, le tout agrémenté d’extraits et de la musique du jeu.Nous pouvons donc constater que nos camarades de chez Screen Rant, Game Rant et autres IGNs semblent l’avoir bien apprécié.Maintenant, à voir leurs critiques positives de jeux comme Far Cry 6, on peut douter de leur capacité à correctement complimenter un jeu…