Sortie de PictoQuest sur Xbox et Playstation

Publié le Jeudi 28 avril 2022 à 09:45:00 par Ambre Cogné

Ça va picter !

Les développeurs de NanoPiko sortent la semaine prochaine leur jeu de puzzles et RPG, PictoQuest, sur Xbox Ones et Series, Playstation 4 et Windows 10.Les précommandes sont dès à présent disponibles sur Xbox, pour une sortie de 4 Mai, ou pour le 3 Mai sur Playstation.Rendez-vous donc sur vos consoles de salon !