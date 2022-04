Nintendo Switch Sports : un sortie attendue

Publié le Jeudi 28 avril 2022 à 09:30:00 par Marine Le Pivain

C'est pour mieux préparer son corps d'été... je suppose ?

Avis à tous les pantouflards et amateurs de jeux de salon, le Messie est arrivé !

Le digne successeur de Wii Sports est d’ores et déjà disponible ce mercredi, prêt à enthousiasmer toute la famille le dimanche après-midi, ou sauver vos soirées en péril.

La saison des manettes encastrées dans les télés va de nouveau battre son plein.

Nintendo Switch Sports propose à son lancement deux sports issus du premier opus, le classique tennis et le légendaire bowling, mais incorpore également 4 nouveaux sports : le football, le badminton, le volley-ball et le chambara (sorte d’escrime, enfin vous voyez quoi, deux bâtons pour se foutre sur la tronche, c’est bon enfant, tout le monde aime ça, c’est super!). De quoi s’amuser tout en se persuadant de faire du sport et d’être healthy.

A noter que le golf débarquera cet automne dans une mise à jour gratuite, et on peut déjà s’imaginer qu’il ne sera pas le seul à s’inviter en DLC à long terme.