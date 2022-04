American Arcadia : Sauvez sa peau et découvrir la vérité

Publié le Mercredi 27 avril 2022 à 10:15:00 par Marine Le Pivain

Dans cet ordre c'est mieux

RawFury et Out of blue annoncent leur futur programme : American Arcadia, un platformer 2.5D et puzzle en première personne dans une histoire en solo intrigante et prenante.

Incarner deux personnages avec des gameplay bien distincts dont le destin est intriqué dans une métropole rétro-futuriste des années 70. Luxe et confort est le quotidien des gens mais personne ne soupçonne que chacun joue un rôle : vous êtes dans une émission de télé-réalité où le moins populaire se fait… "virer du plateau".

Donc quand tu es Trevor Hills – autrement dit "Monsieur Tout-le-monde" – y'a de fortes chances que tu canes SAUF si tu es aidé par une voix étrange, gadget de l'émission ou véritable allié ?