Nintendo ''Place à l'Action'' : plein de réductions !

Publié le Mercredi 27 avril 2022 à 09:30:00 par Marine Le Pivain

On sent les vacances enfermés à jouer

"Place à l'Action" l'initiative de Nintendo pour nous faire de belle remise sur les jeux arrive à partir du 28 avril 2022 15h et durera jusqu'au 8 mai 23h59.

Décrouvrez ou redécouvrez plus de 1000 titres à des prix cassés, de quoi passé les vacances tranquilles grâce à Nintendo.

Dans la liste on pourra retenir The Legend of Zelda Skyward Sword HD, Mario Odyssey mais aussi Fire Emblem: Three Houses et son Pass d'Extension.

Notez aussi que Bayonetta et Bayonetta 2 seront en promo pour la première fois alors foncez.