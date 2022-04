La brasserie de Marine

Publié le Mardi 26 avril 2022 à 18:05:00 par Marine Le Pivain

Dragon Cross Trigger 11

Hey !

Des gluants. Plein. Ma vie est gluant, potigluant, guérigluant, gluant de métal et de mercure...

Comment ça je me goure de licence ? Y'en a pas dans Chrono Trigger ? Ni dans Chrono Cross ? ... mais ...

Akira Toriyama : une apportée !

On va parler du bonhomme hein vu qu'il a fait les charadesign pour les licences cité plus tôt et à monter le gluant en tant qu'emblème de Dragon Quest notamment (Même s'il a juste coordiné les charadesign pour le dernier opus en date, ce qui explique la tête de pnj du héros de DQ11) MAIS on est pas là pour ça.

... Comment ça c'est pas Toriyama qui a fait les artworks de Chrono Cross.

Bon vous savez quoi, vu que j'ai bien l'air de maitriser mon sujet on va partir sur un deal : vous dites rien et on laisse la cohabitation Akira Toriyama/Noboteru Yuuki (concept artist de Chrono Cross du coup) se faire tranquillement. Et puis j'aime bien l'univers de ces deux jeux alors pourquoi pas, hein ?

Non c'est vrai on quitte le dessin "enfantin" de Toriyama pour quelque chose de plus mature dans le trait quand on se penche sur les artworks de Chrono Cross. Et puis comme Sylvain le dit dans son test, c'est rafraichissant, un bon vent d'été qui se fait sentir en y jouant. Et puis pour le surplus ou "abondances" de personnages, bah de toute manière plus on est de fou, moins y'a de gâteaux de riz... il manque quand même de pouvoir recruter un gluant, je dis ça en passant...