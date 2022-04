- MX vs ATV Legends : une édition collector pour les furieux

Publié le Mardi 26 avril 2022 à 11:30:00 par Marine Le Pivain

Oh mon vélooo ! Mon véééloo !

Bonjour et bienvenue dans LE hard corn- euh LE Gamalive.

On va parler édition collector, vélo et autre BIKE pour la sortie officielle, enfin l'annonce de la date de sortie officielle… - ça fait beaucoup – de MX vs ATV Legends, et si ça vous fait beaucoup d'acronyme, accrochez-vous parce que de toute manière vous devez avoir l'habitude de nos jours avec les NFTs, DLS, MOBA, SSBU, OOB et autres abréviations tordues dont seuls les G@merz on le secret… (et les militaires, putain je vous raconte pas les acronymes qu'il y a la bas c'est un délire)

BREF on parle de vélo là, enfin de vélos motorisés et de petites voitures qui crachent bien aussi. On se retrouve donc avec une belle collector, oui celle avec le beau jouet pour adultes dedans.

Sortie annoncée pour le 28 Juin 2022, MX vx ATV Legends nous propose une grosse figurine de 20 cm de haut représentant une Yamaha YZ450F, sa rampe et deux petits drapeaux qui se décroche ou s'ajoute au grès de nos folles envies.La boîte ne vient pas qu'avec le gros morceau mais aussi avec un porte-clefs en métal, pratique si vous avez un de ces engins, 5 cartes postales, LE JEU (pas obligé de le racheter comme ça) et également un DLC fournis en bonus. Pas d'annonce sur le prix cependant mais au moins on aura le temps de peser le pour ou le contre en images.

Le jeu sortira sur les deux dernières générations de consoles Playstation 4 et 5, Xbox One et Series mais aussi sur PC, le tout pouvant être précommandé sur les stores en ligne de ces plateformes.